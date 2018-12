Tadeusz Rydzyk idzie za ciosem. Zapowiada nową gazetę i park

Imperium o. Tadeusza Rydzyka ma się coraz lepiej. Redemptorysta inwestuje w szkołę, geotermię, muzeum i uzdrowisko, a w tym tygodniu blisko związany z nim europoseł zarejestrował partię polityczną. Kolejne plany to nowa gazeta oraz park pamięci.

To niejedyne plany redemptorysty. Portal cytuje jego słowa o Parku Pamięci Narodowej. Projekt zapowiadany już rok temu w nieco innej formie, jest już na zaawansowanym etapie realizacji. - Tam będą nazwiska tych, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów. Mamy około 40 tys. takich nazwisk. (...) Kilkanaście osób bada te wszystkie sprawy. Trzeba to robić, czy nie? Przecież Polacy to nie są antysemici, prawda? - mówił Rydzyk.