Rzeczniczka PiS o partii Rydzyka. "Jedność na prawicy jest warunkiem sukcesu"

Beata Mazurek odniosła się do wieści o rejestracji tzw. partii Rydzyka. Jak napisała na Twitterze, każdy ma prawo zakładać partię, ale każdy, kto działa przeciwko jedności prawicy, ułatwia powrót do władzy lewicy.

Wniosek o rejestrację partii "Ruch Prawdziwa Europa" trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie w minionym tygodniu. Złożył go europoseł Mirosław Piotrowski, blisko związany z o. Tadeuszem Rydzykiem .

Jako pierwszy do tych informacji dotarł dziennikarz Wirtualnej Polski Sylwester Ruszkiewicz. Piotrowski sprecyzował, że podstawą programową partii będą założenia «Ruchu Europa Christi», a szczegółowe informacje pojawią się po jej wpisaniu do rejestru partii politycznych.

Politycy PiS wiązani z nowym ugrupowaniem, póki co zdecydowanie się od niego odcinają. Jego powołanie skomentowała rzeczniczka partii rządzącej. Beata Mazurek napisała na Twitterze, że choć każdy ma prawo zakładać partię, to każdy, kto działa przeciwko jedności prawicy, ułatwia powrót do władzy lewicy.