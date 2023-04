Rosja się przygotowuje? Ostrzeżenie z USA [RELACJA NA ŻYWO]

"Ukraińskie okopy pod Awdijiwką. Dziś spędziłem tu cały dzień z żołnierzami. Byłem też w mieście, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zamieniło się w jeszcze wiekszą ruinę. Rosjanie od miesięcy starają się otoczyć Awdijiwkę. Przesuwają się bardzo powoli, za to sukcesywnie rujnują kolejne zabudowania. Stały ostrzał artyleryjski i ryzyko ataku z powietrza to tutaj codzienność. Mimo tego, żołnierze ukraińskiej piechoty morskiej, z którymi spędzam czas, mają doskonałe morale. Dużo żartują, przygotowują też kolejne pozycje obronne. O możliwości zajęcia miasta przez Rosjan nikt tu nawet nie myśli. - Sytuacja jest trudna, ale stabilna - mówi mi Jurij, zastępca dowódcy jednego z batalionów, gdy chowamy się w wielkiej metalowej rurze przed rosyjskim ostrzałem. - Tylko brakuje dronów. Dzieje się tak bo Rosjanie używają tu skutecznie systemów WRE i ukraińskie drony spadają tu częściej niż na innych odcinkach frontu. - Właściwie to brakuje wszystkiego - mówi wreszcie - ale damy radę. - Walczyłem tu w dwa tysiące szesnastym i walczę teraz. Awdijiwki nie oddamy! Po tym co tu oglądam, zdecydowanie nie mam powodów, żeby w to nie wierzyć" - napisał na Twitterze Mateusz Lachoski, korespondent Polsat News.