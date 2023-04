Zdecydowane żądania Ukrainy. "Gra się skończyła"

Na nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie sojusz musi wysłać Rosji jasny sygnał, że gra się skończyła; Ukraina jest częścią Zachodu, stoi u progu NATO i wkrótce go przekroczy - uważa minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Zapewnia, że Ukraina nie prosi o "magiczną różdżkę, która cudownie zakończy wojnę i usunie potrzebę wygrania jej na polu bitwy", ale o "konkretny harmonogram akcesji Ukrainy do NATO". "Niejednoznaczność to najlepszy sojusznik Putina" - dodał szef ukraińskiej dyplomacji.