Przez lata pracowała w Moskwie. Mówi o sobowtórach Putina

Była wieloletnia korespondentka polskich mediów w Moskwie oraz autorka książki o Władimirze Putinie zabrała głos ws. spekulacji dotyczących istnienia jego sobowtórów. Krystyna Kurczab-Redlich w programie "Newsroom" WP oceniła, że jej zdaniem taki scenariusz jest właściwie pewny. Jak wskazywała, wszystko przez paniczny strach dyktatora, który przez lata unikał pojawiania się wśród ludzi. - Jestem przekonana, że istnieją. Tam, gdzie szczególnie odważnie się pojawia, myślę, że są jego sobowtóry. Jestem bardzo przekonana, że to nie on. Gorbaczow i Jelcyn wchodzili między ludzi, ich ochroniarze dostawali szału. Putin nigdy - podkreślała Kurczab Redlich. Jak jednocześnie dodawała, Putin ma obecnie "wszelkie powody", by bać się zamachu i przewrotu, bo "bardzo wiele osób z generalicji jest przeciw niemu".