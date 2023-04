Rosjanie kopali okopy. "Zakazili się wąglikiem"

Wąglik jest chorobą odzwierzęcą, ale również niezmiernie groźną dla ludzi - szczególnie, gdy do zakażenie dojdzie drogą wziewną. Bakterie rozmnażają się wówczas w pęcherzykach płucnych i wydzielają groźną toksynę. Po kilkunastu godzinach pojawiają się w dużych ilościach także we krwi i przedostają się tą drogą do różnych narządów wewnętrznych, powodując rozpad tkanek z uogólnionymi krwotokami. Choroba najczęściej kończy się zgonem.