Odkrycie w NIK. Wykryto ślady zainfekowania Pegasusem

Z naszych informacji wynika, że urzędnicy NIK, w tym przedstawiciele władz Izby, gdy usłyszeli o atakach, od razu powiązali to z Pegasusem. Sęk w tym, że eksperci posługiwali się na tym etapie jedynie danymi, które uzyskali od jednego operatora telekomunikacyjnego. Wskazywały one na wiele potencjalnych ataków, ale jak podają nasze źródła, jakość tych danych pozostawiała wiele do życzenia, wymagała obrobienia, a potem zweryfikowania. Ale zamiast tego ktoś w NIK postanowił na ich podstawie wypuścić przeciek do mediów.