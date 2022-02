Konferencja NIK ws. inwigilacji. Potwierdziły się ustalenia WP, padło nazwisko syna Banasia

W trakcie konferencji potwierdzono też wcześniejsze doniesienia reportera WP - o tym, że w NIK wykryto co najmniej trzy urządzenia ze śladami zainfekowania Pegasusem. - Jest podejrzenie, że celem ataku Pegasusem było między innymi urządzenie doradcy społecznego, Jakuba Banasia - poinformowano na poniedziałkowej konferencji. - Telefon ten zostanie przekazany do laboratorium, do dalszej analizy do CitizenLab - dodano.