Tysiące cyberataków na pracowników NIK? Ekspert komentuje

Wątpliwości co do liczb ma także Łukasz Olejnik z prywatnik.pl. "Osobiście to po prostu obecnie nie wierzę w użycie Pegasusa wobec 500 urządzeń NIK. Oczywiście nie wykluczam (bo jakim prawem miałbym wykluczać, jestem fanem mechaniki kwantowej). Ale nie wierzę. Byłby to precedens na skalę świata. I takiej rangi dowodów by wymagał" - napisał na Twitterze.