"Pegazja autorytarna". Komentarze po ujawnieniu tysięcy ataków Pegasusem na NIK

W piątek rmf24.pl i tvn24.pl poinformowały o wstępnych wynikach kontroli specjalistów od cyberbezpieczeństwa w Najwyższej Izbie Kontroli. Wynika z niej, że na mobilne urządzenia łączności należące do pracowników NIK przeprowadzono nawet ponad 7 tysięcy ataków przy użyciu systemu Pegasus. Zainfekowanych mogło być ok. 500 urządzeń należących nie tylko do kontrolerów, ale również kierowców i personelu technicznego.