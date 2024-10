Odejścia coraz bardziej masowe [OPINIA]

Warto też zatrzymać się - i to zanim dojdzie do takich badań - nad kwestią komunikacji w Kościele. Ta - a na to zwracają uwagę niemal wszyscy byli księża, z którymi rozmawiałem - szwankuje na bardzo wielu poziomach. Biskupi - nie wszędzie, ale w wielu miejscach - nie widzą, co myślą i czują ich księża, nie mają świadomości (albo nie przyjmują do wiadomości) sytuacji na części z parafii, a zamiast towarzyszyć duchownym, często szantażują ich religijnie. To nie może rodzić dobrych relacji i bez wątpienia sprzyja odejściom. I to akurat można zmienić bez wielkich badań. Wystarczy nieco bardziej ludzkie podejście do ludzi, z którymi się pracuje.