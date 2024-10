Odnowić religię, zreformować katechezę [OPINIA]

Odpowiedź na to pytanie zależy, to oczywiste, od tego, jak zdefiniujemy cele decyzji sprzed ponad trzydziestu lat. Jeśli chodziło - jak niekiedy twierdzi lewica - wyłącznie o zamanifestowanie możliwości i władzy nad szkołą Kościoła, albo o powrót do tego, co było, albo normalności - jak twierdzi prawica - to oczywiście cel został osiągnięty. Tyle, że zakłada, że gdy dyskutowano (a w polskim Episkopacie realnie o tym dyskutowano, i wcale nie wszyscy byli za) nad powrotem religii do szkół, to w debacie tej liczyły się także inne kwestie: poziom wiedzy religijnej, zaangażowanie religijne młodych, związanie młodych z Kościołem. I te kwestie także powinny podlegać ocenie.