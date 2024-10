Księży będzie coraz mniej. Kościół nie jest w stanie tego zmienić [Opinia]

Jeśli chodzi o to pierwsze, to w Polsce w ogóle studia rozpoczyna mniej młodych ludzi, niż kiedyś, co związane jest z kolejnymi niżami demograficznymi. Trudno więc dziwić się, że jeśli w ogóle ludzi młodych jest mniej, to akurat w seminariach czy zakonach będzie ich więcej. To kwestia niezależna od Kościoła, choć oczywiście można zwrócić uwagę, że w społeczeństwie w znacznym stopniu uważającym się za katolickie, apele Kościoła o wielkoduszność w przyjmowaniu potomstwa nie spotykają się ze szczególnym odzewem, a większość - także religijnych małżeństw - wcale nie decyduje się na wielodzietność.