"Dosyć zabijania niewinnych". Ważny apel papieża Franciszka

Franciszek zaniepokojony sytuacją na Bliskim Wschodzie

Franciszek przyznał, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie z "niepokojem" i wzywa do natychmiastowego zaprzestania działań bojowych. - Niech podąża się drogami dyplomacji i dialogu, by doprowadzić do pokoju - apelował papież.