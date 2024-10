Akcja w kościołach w Polsce. Po niedzieli wszystko się wyjaśni

Zgodnie z danymi Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), 29,5 proc. wiernych uczestniczyło we mszy św. w 2022 roku, a 13,9 proc. z nich przystąpiło do komunii świętej. Był to wzrost w porównaniu do 2021 roku, kiedy wskaźnik dominicantes wynosił 28,3 proc., a communicantes - 12,9 proc. To pokazuje, że praktyki religijne w Polsce, mimo ogólnych tendencji sekularyzacyjnych, nieznacznie wzrosły w ostatnim czasie.