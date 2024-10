Czarnek i krakowscy redemptoryści szkodzą Kościołowi [Opinia]

Prawdziwy skandal

Prawdziwym skandalem nie jest jednak to, że polityk zachowuje się jak polityk, a to, że szkody Kościoła nie widzi proboszcz parafii. To on powinien jasno i zdecydowanie sprzeciwić się zorganizowaniu spotkania w salce parafialnej, a tym bardziej wyprowadzeniu go do świątyni. Powodem jest zaś fakt, że jako proboszcz ma być on ojcem dla wszystkim parafian, ma współpracować z tymi, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, na Trzecią Drogę i z tym, którzy oddali swój głos na Lewicę.