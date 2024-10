Występ Czarnka w kościele wywołał awanturę. Mamy komentarz duchownego

- Niestety, w Polsce kościoły i uroczystości religijne są dość często wykorzystywane przez polityków do ich własnych celów. Dotyczy to nie tylko PiS, ale także PO, a szczególnie PSL - na przykład w trakcie uroczystości dożynkowych. Pewna forma obecności polityki w naszych świątyniach była usprawiedliwiona w okresie komunizmu, szczególnie w stanie wojennym. Natomiast dzisiaj, w czasie demokracji, trzeba precyzyjnie oddzielać to, co boskie, od tego, co cesarskie - dodał ks. prof. Andrzej Kobyliński.