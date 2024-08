1,5 miliona złotych na promocję resortu Czarnka. Ujawniono listę beneficjentów

Najwięcej, bo 328 090,20 zł wydano w Telewizji Republika . Resort Czarnka w okresie 8 lipca do 5 sierpnia 2023 r. kupił czas antenowy w celu wyemitowania kampanii informacyjnej z 30-sekundowym spotem "Szkoła przyszłości już dziś". A także od 7 sierpnia do 7 września 2023 r. prowadził w telewizji Republika (oraz na portalu niezalezna.pl) kampanię informacyjną "Laboratoria Przyszłości".

Przypomnijmy, że po zmianie władzy, obecne kierownictwo resortu edukacji narodowej wzięło pod lupę wydatki ministerstwa w ramach kontrowersyjnego programu "Willa Plus". Jak ujawniła pod koniec czerwca wiceministra Joanna Mucha, siedmiu na dziesięciu beneficjentów programu nie zrealizowało programu i naruszyło zapisy umowy. I jak dodała, z programów "Willa Plus" i "Inwestycje w oświacie" do zwrotu do budżetu państwa jest 13 milionów złotych (wydano w sumie na dwa programy ok. 140 mln zł). Według resortu i stanu na koniec czerwca odzyskano jak dotąd ponad 3 mln zł.