Gorąca noc w Sejmie. Czarnek w akcji, Bodnar wbił szpilę za wiec

- Dlaczego pan, panie premierze, wiedząc 10 września, wiedząc, że idzie fala, nie ostrzegł Polaków? Dlaczego 13 września okłamał pan Polaków, że nie ma powodów do paniki? Dlaczego pan spowodował katastrofalne straty dla hurtowników, właścicieli sklepów, salonów fryzjerskich, bo kłamał pan, że nie trzeba się ewakuować, bo nie ma powodów do paniki. I to jest zaniedbanie, za które pan, panie premierze odpowie prawno-karnie bez względu na to jaką hucpę dzisiaj urządziliście - krzyczał poseł PiS Przemysław Czarnek.