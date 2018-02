"Oddajcie kasę" - Brejza apeluje do ministrów o zwrot "pseudonagród"

Polityk PO wystąpił do NIK i prokuratury o pilną kontrolę nagród przyznanych ministrom rządu Beaty Szydło. Personalnie zapytał Mariusza Błaszczaka, co zrobi z nagrodą od ówczesnej premier.

Beata Szydło była bardzo hojna dla swoich ministrów , którzy otrzymali w zeszłym roku od 65,1 tys. zł do aż 82,1 tys. zł. Sama była premier zgarnęła ponad 65 tys. zł, ale rekordzistą jest były szef MSWiA Mariusz Błaszczak , który dostał ponad 82 tys. zł. Co ciekawe, wśród nagrodzonych są również Ci, którzy zostali odwołani z ze swoich stanowisk podczas rekonstrukcji rządu.

Astronomiczne sumy ujawnił Krzysztof Brejza . Poseł Platformy Obywatelskiej opublikował odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wykazem przyznanych nagród. Na tym polityk nie przestał. Jak poinformował na Twitterze, występuje do NIK o pilną kontrolę "pseudonagród". "Taka sytuacja budzi poważne wątpliwości. Część z nagrodzonych została odwołana ze składu Rady Ministrów ( Jan Szyszko 70 tys. zł., Antoni Macierewicz - 70 tys. zł.). Zbliżony, a nawet równy charakter tych świadczeń odbiera im walor klasycznych nagród" - czytamy w piśmie kierowanym do Najwyższej Izby Kontroli.

To jednak nie wszystko - Brejza zapytał w mailu byłego szefa MSWiA, Mariusza Błaszczaka, czy zamierza zwrócić przyznaną nagrodę oraz kiedy może do tego dojść "Ewentualnie - czy zamierza przekazać Pan Minister tę 'nagrodę' na jakiś cel charytatywny jeżeli tak to na jaki?" - pyta poseł PO.