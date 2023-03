Oczko w głowie Ukraińców i Rosjan. "Ważna karta przetargowa"

Krym jest oczkiem w głowie zarówno Ukraińców jak i Rosjan. Tak w programie "Newsroom WP" mówił ppłk rez. Andrzej Kruczyński, były oficer GROM i ekspert Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. - Rosja zdobyła ten teren, miejmy nadzieję, że na krótko, ale to gra warta świeczki. Tam są złoża węglowodorów, gazów łupkowych. To już jest cenne. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat to może być ważna karta przetargowa na świecie - komentował ppłk Andrzej Kruczyński. - Sprzęt płynie do Ukrainy z różnych kierunków i to taki sprzęt, o który Ukraina zabiegała od miesięcy. Jeżeli to będzie umiejętnie wykorzystane, to przyjdzie godzina "W", ale to Ukraińcy muszą wybrać moment kontrofensywy. Może nie jest to kwestia dni, ale tygodni. Pierwszym punktem, który się analizuje w różnego rodzaju operacjach, to pogoda. Ona ma strategiczne znaczenie. Pogoda powinna nam sprzyjać i utrudniać działania drugiej stronie. Ukraina ma przewagę technologiczną. Federacja Rosyjska wyciągnęła archaiczny sprzęt. Wierzę, że kontrofensywa nastąpi. W pewnych miejscach uderzą i wierzę, że z sukcesem. Jak się wgryzą, to pójdzie to lawinowo - dodał.