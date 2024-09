"Ochotnicy umierają częściej". Dramatyczne dane z Rosji

- W rzeczywistości ludzi po prostu wypędzano na plac apelowy i wręczano im jakieś rzeczy, z których połowa została wyprodukowana w Chinach. Trzy dni dziwnych formacji i to wszystko. Ładowano ich do pociągów i za taśmę (front). Połowa z nas została wrzucona do walki. W rezultacie niektórym podróż z urzędu rejestracji i poboru do wojska na linię frontu zajęła tydzień - mówi żołnierz.