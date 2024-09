"Wczoraj naczelny dowódca Syrski ogłosił, że na kierunku Pokrowskim jest stabilizacja, ale jeśli to stabilizacja, to jestem baletnicą. Rosjanie nadal posuwają się do przodu" - poinformował dowódca kompanii 47. oddzielnej brygady zmechanizowanej Nikołaj Melnik. Według Ołeksandra Syrskiego, Rosjanie od sześciu dni "nie posunęli się nawet o metr".