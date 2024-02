Chaotyczna ucieczka z Awdijiwki. Do niewoli trafiło setki żołnierzy

Zdaniem rozmówców "NYT", sama utrata Awdijiwki nie jest kluczową porażką strategiczną, ponieważ Rosja prawdopodobnie nie będzie w stanie wykorzystać tego faktu do przeprowadzenia kolejnej ofensywy. Jednak wzięcie do niewoli setek żołnierzy może zmienić tę ocenę. Morale w ukraińskiej armii jest już niskie, co jest skutkiem nieudanej ofensywy w ubiegłym roku i zwolnienia naczelnego dowódcy generała Wałerija Załużnego. Dodatkowo ukraińska armia boryka się z problemami z rekrutacją nowych żołnierzy.