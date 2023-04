Ochojska krytykuje UE. "Ukraina mogła być na innym etapie"

Janina Ochojska, eurodeputowana z Grupy Europejskiej Partii Ludowej opowiedziała o swojej pracy w Parlamencie Europejskim. Dużo uwagi poświęciła kwestii wojny w Ukrainie oraz pomocy humanitarnej Polaków, w tym w stosunku do uchodźców. Ochojska podkreśliła, że wierzy w zwycięstwo Ukrainy nad Rosją, jednak jest ono uzależnione od postawy krajów europejskich oraz udzielanej przez nie pomocy. - Ukraina walczy i ja mam taką nadzieję, że to będzie zwycięstwo, natomiast to też zależy od nas. Stosowano politykę, w której dozowaliśmy pewne uzbrojenie, które i tak w końcu daliśmy - tłumaczyła Ochojska, przypominając, jak przekazywano najpierw kamizelki, potem hełmy i powoli kolejne sprzęty, bronie. - Być może gdyby Ukraina wszystko to otrzymała bardzo szybko, to dzisiaj byliby na zupełnie innym etapie - dodała polityk. Ochojska wspomina, że dla Ukrainy znaczenie mają zarówno działania związane z rezolucjami, jak i konkretne wsparcie, a Unia Europejska ma do dyspozycji "pewne fundusze". - Komisja dysponuje pewnymi funduszami, ale to my możemy w drodze głosowania zdecydować o udzieleniu jakiejś pomocy. Polska dzięki temu otrzymała bardzo dużo pieniędzy na pomoc Ukraińcom. (...) Są dalsze plany, są ustalone fundusze na odbudowę Ukrainy. To jest też niezwykle ważne, żeby Ukraina miała pewność, że te środki będą i że UE pomoże w odbudowie - wyjaśniła Ochojska. Choć amerykanie chętnie nazywają Polskę "mocarstwem humanitarnym", Ochojska patrzy na to sceptycznie. W jej wizji takie mocarstwo to "społeczność, która w pomoc zaangażowana jest nie tylko wtedy, kiedy coś się dzieje". - Jeżeli chcemy rzeczywiście być tym mocarstwem humanitarnym, to musimy się jeszcze nauczyć pomagania długotrwałego - wyjaśniła eurodeputowana, zaznaczając jednocześnie, że to, co zrobili Polacy dla Ukraińców, gdy wybuchła wojna, było "czymś fantastycznym". - My nawet sami nie spodziewaliśmy się tego, że możemy tak wiele - dodała.