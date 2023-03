"Oby nie były to zasięgi artyleryjskie". Burza po słowach ambasadora

W niedzielę do sprawy odniósł się wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - Jeśli Rosja miałaby taką możliwość, to by atakowała inne państwa. I to nie jest kwestia, że my się do jakiejkolwiek wojny chcemy włączyć, tylko że po prostu możemy być ofiarą ataku. I sądzę, że raczej o to chodziło ambasadorowi - komentował w rozmowie z "Faktem".