"Będziemy zmuszeni włączyć się w konflikt". Zaskakujące słowa polskiego ambasadora

- Jednak jeżeli my jesteśmy państwem, które jest na jakiejś liście celów Rosji, może nie na pierwszym miejscu, ale gdzieś tam bardzo wysoko, to jest oczywiste, że takie zagrożenie istnieje. Jeśli Rosja miałaby taką możliwość, to by atakowała inne państwa. I to nie jest kwestia, że my się do jakiejkolwiek wojny chcemy włączyć, tylko że po prostu możemy być ofiarą ataku. I sądzę, że raczej o to chodziło ambasadorowi - przekazał Jabłoński w rozmowie z "Faktem".