Zginął wiceszef Hamasu. Był celem ataku w Bejrucie

We wtorek wieczorem na przedmieściach Bejrutu doszło do potężnej eksplozji. Libańska agencja prasowa poinformowała, że w wyniku wybuchu sześć osób zginęło, a 11 zostało rannych. Według doniesień ranni zostali ewakuowani do szpitala. Eksplozja miała miejsce w pobliżu biura Hamasu. Uderzenie najprawdopodobniej zostało przeprowadzone przy pomocy drona.