Nowe obostrzenia to za dużo dla wielu Polaków. "Nie mają wiedzy"

Nowe obostrzenia na horyzoncie tymczasem z najnowszego sondażu dla WP wynika niezbicie, co sądzą o nich Polacy. Wielu ma serdecznie dosyć ograniczeń. O nowe obostrzenia był pytany gość programu WP "Newsroom", profesor Andrzej Matyja. - Taka statystyka dowodzi tego, jak odmienni jesteśmy w formułowaniu opinii. To nie są opinie profesjonalistów, poparte badaniami i wynikającymi z nich wnioskami - powiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Z sondażu United Survey dla WP wynika, że Polacy są mocno podzieleni w kwestii obostrzeń. Wielu - zwłaszcza wspierających opozycję - uważa, że rząd nie powinien zamykać ani granic, ani hoteli czy szkół. Prof. Matyja zauważył, że Polacy nie mają specjalistycznej wiedzy dotyczącej m.in. sposobów rozprzestrzeniania się koronawirusa. - Te wyniki odzwierciedlają sytuację, w jakiej jesteśmy. Polacy przestali postrzegać pandemię i restrykcje jako jeden z elementów walki z pandemią. Bardziej zaczynamy to oceniać jako utrudnienia codziennego funkcjonowania, jakąś dolegliwość - uznał lekarz.

Rozwiń