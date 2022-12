Nowe informacje ws. skandalu w PE. Kto jeszcze miał dostawać "prezenty"?

To Panzeri - były włoski eurodeputowany - miał zdaniem śledczych odgrywać główną rolę w aferze. W mieszkaniu 67-latka znaleziono 600 tys. euro w gotówce - największą sumę, odkrytą do tej pory w trakcie przeszukań. Z dokumentów, do których dotarł "Spiegel" wynika, że Panzeri jest podejrzewany o lobbowanie w PE nie tylko na korzyść Kataru, ale także na rzecz Maroka. Podobno to "żona i córka Panzeriego pomogły w transporcie 'prezentów', podarowanych im przez ambasadora Maroka do wschodniego kraju UE" – dodaje "Spiegel".