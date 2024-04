Nowa taktyka Ukraińców się sprawdza? Rosja boleśnie odczuwa ataki

Słabość rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej

Seria ataków pokazała również niezwykłą słabość rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały rosyjską infrastrukturę ponad 35 razy, z czego ok. 80 proc. uderzeń trafiło w cel. Jeden z dronów, przebudowany z ultralekkiego samolotu Aeroprakt A-22, przeleciał całkowicie swobodnie ponad 1300 km do Republiki Tatarstanu i uderzył w trzecią co do wielkości rafinerię, która w żaden sposób nie była chroniona.