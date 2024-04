Miasto upadnie? Potężny szturm Rosjan. "Chcą zrównać wszystko z ziemią"

Ostatnie dni przyniosły zaostrzenie sytuacji na froncie, choć na razie nie doszło do znaczącej eskalacji. Według rzecznika, najbardziej napięte obszary w strefie odpowiedzialności zgrupowania Chortyca to kierunki Bachmutu i Awdijiwki. To tam rosyjskie siły próbują szturmować pozycje ukraińskich wojsk.