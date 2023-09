Nowa amunicja z USA. Ma pomóc w walce z czołgami

Stany Zjednoczone mają zaopatrzyć Ukrainę w amunicję przeciwpancerną zawierającą zubożony uran. Budząca kontrowersję amunicja ma pomóc w walce z rosyjskimi czołgami. - Amunicja ze zubożonego uranu ma dużą masę właściwą. Masa pocisku odgrywa dużą rolę. To w uproszczeniu prąd ze zubożonego uranu, który wbija się w pancerz fizycznie się przebijając. Bardzo ciężko go zatrzymać, bo systemy, które działają na systemy kumulacyjne, na niego nie działają. To przebija pancerz z ogromną energią - komentował w programie "Newsroom WP" gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych oraz ekspert Fundacji Stratpoints. Rozmawiał z nim Paweł Pawłowski.

