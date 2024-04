Niszczenie banerów i agitacja. Odnotowano łamanie ciszy wyborczej

W Podlaskiem w sobotę do godz. 13 odnotowano trzy incydenty związane z zakłócaniem ciszy wyborczej - poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Jak podał, w Gródku, Łapach i Białymstoku doszło do usunięcia i uszkodzenia plakatów wyborczych. Ponieważ w Białymstoku chodziło o wielkoformatowy plakat, może to być zakwalifikowane jako przestępstwo uszkodzenia mienia.