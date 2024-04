Wybory samorządowe. Ile kart otrzymamy i kiedy poznamy wyniki?

Ile kart do głosowania otrzymamy?

Podczas tych wyborów otrzymamy, w zależności od miejsca, w którym głosujemy, trzy lub cztery karty do głosowania. Na jednej z nich będą kandydaci na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na drugiej – kandydaci do rady gminy/miasta, a na trzeciej –kandydaci do rady powiatu (tej karty nie będzie w 65 miastach na prawach powiatu, tam odpowiednikiem są radni miejscy). Na karcie czwartej znajdą się kandydaci do sejmiku wojewódzkiego. W Warszawie będzie jeszcze jedna, dodatkowa karta, na której znajdą się kandydaci do rad dzielnic.