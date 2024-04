Pijany kierowca busa wjechał w rodzinę z dzieckiem

Chłopiec został przetransportowany helikopterem a rodzice karetką do szpitala. Od kierowcy busa czuć było woń alkoholu. Mężczyzna odmówił badania alkomatem. Policjanci przewieźli go do szpitala na badanie krwi. 27-latek z gminy Małdyty w ogóle nie powinien siadać za kierownicę, ponieważ miał orzeczony zakaz kierowania pojazdami za jazdę po pijanemu.