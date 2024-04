"Rosja odrobiła lekcje". Szwecja ostrzega NATO

Po przystąpieniu Szwecji do NATO, dziewięć z dziesięciu państw mających bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego jest członkami Sojuszu. Mimo to, jak zauważył Ahlqvist, sojusznicy nie mogą pozwolić sobie na utratę czujności. Rosja, jako dziesiąte państwo z dostępem do Bałtyku, nadal stanowi zagrożenie.