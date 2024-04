Wybory samorządowe. Nie będzie wyników late poll

Badanie w 970 lokalach wyborczych

Jeżeli chodzi o przeprowadzanie ankiet do badania exit poll, zasada jest dokładnie taka sama, jak w innych wyborach. - Mamy wylosowanych 970 lokali wyborczych. Przy każdym z nich będą pracowały dwie do trzech osób, które będą od otwarcia do zamknięcia, czyli od 7 do 21 - wyjaśnia.