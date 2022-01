Niszczące wichury nad całą Polską. Zdjęcia ze skutków przejścia niżu Nadia

W miniony weekend (29-30 stycznia) nad Polską przeszły silne wichury, które związane są z niżem Nadia. IMGW wydało w tej sytuacji ostrzeżenie 2. stopnia zagrożenia silnym wiatrem na terenie całego kraju, natomiast dla województw nadmorskich ogłoszono najwyższy poziom alertu, 3. stopnia. Trwa usuwanie skutków przejścia wichur, które w porywach wiały nawet z prędkością 130 km/h. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że do godz. 21.00 w niedzielę (30 stycznia), strażacy w całym kraju otrzymali ponad 16 tysięcy zgłoszeń z prośbą o interwencję. Najwięcej wezwań było w woj. zachodniopomorskim (2326), pomorskim (2136), wielkopolskim (2077), mazowieckim (1461), śląskim (1284) oraz warmińsko-mazurskim (1169). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało natomiast, że bez prądu znajduje się 203 330 odbiorców. Najwięcej w woj. zachodniopomorskim (45029), pomorskim (34844) i wielkopolskim (32700). Silny wiatr według informacji przekazanych przez meteorologów z IMGW miał utrzymać się jeszcze przez całą noc z niedzieli na poniedziałek (31.01). Osłabnąć ma już rano. Silny wiatr może wywołać jednak tzw. cofkę na Bałtyku, czyli podniesie się poziom wody morza oraz w rzekach, które do Bałtyku wpadają. Może to wywołać miejscowe podtopienia i powodzie, dlatego specjaliści z IMGW wydali 3. stopień zagrożenia na polskim wybrzeżu. W sieci pojawiły się zdjęcia ze zniszczeń, które dokonał silny wiatr w całej Polsce. W wielu miejscach strażacy musieli usuwać przewrócone drzewa, połamane gałęzie, które uszkadzały samochody. W miejscowości Sądów w Lubuskiem strażacy musieli ugasić pożar drzewa, które przewróciło się na linie wysokiego napięcia. W Osiecznej w Wielkopolsce natomiast ucierpiało Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa, gdyż wiatr zniszczył część ekspozycji.