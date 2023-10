"Nikt nie jest w stanie dać gwarancji, że wszystkie głosy zostaną policzone". Obawy przed wyborami

Polacy w wielu krajach spodziewają się długich kolejek, bo ostrzeżenia w sprawie wydłużonego czasu oczekiwania pojawiały się m.in. wśród Polonii w USA. Wiadomości były kierowane do wyborców np. przez ambasadę w Norwegii, która ze względu na duże zainteresowanie głosowaniem w Oslo zachęcała, by przepisać się do komisji w Stabekk lub Sandvika.