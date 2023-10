To już ostatni dzwonek. Sprawdź te informacje przed głosowaniem

Nie musisz tego robić w urzędzie. Dzięki Centralnemu Rejestrowi Wyborców możesz dopisać się do spisu wyborców przez internet, pobrać zaświadczenie do głosowania w dowolnej gminie, w każdej chwili sprawdzić, które z danych są przetwarzane w rejestrze. Łatwo zmienisz też miejsce głosowania i - co najważniejsze - sprawdzisz, gdzie będziesz głosować.