"Nieuniknione". Niepokojące słowa z Iranu

Wojna Izraela z Hamasem

Konflikt w regionie nasilił się od 7 października, kiedy to Hamas, palestyńska organizacja o charakterze terrorystycznym, przeprowadził atak na terytorium Izraela. W wyniku tej agresji zginęło co najmniej 1400 osób, w tym także dzieci. Ponadto Hamas uprowadził i przetransportował do Strefy Gazy ponad 240 osób. W odpowiedzi na te działania Izrael rozpoczął ostrzał celów i infrastruktury Hamasu w Strefie Gazy. Według doniesień śmierć w bombardowaniach poniosło ponad 10 tys. osób, z czego znaczna większość to kobiety i dzieci.