Skandal w Izraelu. Wyciekły nagrania żołnierzy

Muhammad, lat 55, powiedział "Haaretzowi", że żołnierze weszli w nocy do jego domu i zabrali go wraz z synem. - Następnie położyli nas na ziemi i związali nam nogi i ręce - powtórzył. - Bili nas i przeklinali. Bili mnie czymś, co chyba miało w sobie prąd. Bili mnie na prawo i lewo w głowę, krwawiłem - dodał.