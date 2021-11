Niepokojący raport Ministerstwa Zdrowia. Coraz więcej pacjentów z COVID-19

W czwartek Piotr Mueller powiedział, że aktualnie rząd nie podejmuje decyzji o wprowadzeniu restrykcji. Rzecznik rządu wyjaśnił, że jeśli "punktowe" ograniczenia będą wprowadzone, to "powinno to być zdecydowanie później niż wcześniej, po to, żeby chronić życie społeczno-gospodarcze w normalnym jego funkcjonowaniu".