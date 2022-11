Niepokojące doniesienia ws. irańskich dronów i rakiet. Jest raport

"Jak dotąd siły okupacyjne nie były w stanie zneutralizować zorganizowanego ruchu partyzanckiego Ukraińców na terenach okupowanych i najpewniej nie zdobędą zdolności, by to zrobić" - ocenia Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. Wskazano, że ze zweryfikowanych publicznie informacji wiadomo o dziesiątkach ataków i zabiciu co najmniej 11 okupantów lub kolaborantów; zastrzeżono, że jest to zapewne "niewielka część" działań partyzantki.