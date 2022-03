Nieoficjalnie: Orban poprze plan dla Ukrainy. Ale interesów z Putinem nie zerwie

Andrzej Sadecki wskazuje w swojej analizie, że przekazem rządu węgierskiego jest dziś: "trzymamy się z dala od wojny". - To przekaz do obywateli węgierskich przed wyborami 3 kwietnia. "Nasza chata z kraja", nie chcemy angażować się w konflikt, a jeśli pomagamy, to pomoc tę ogranicza się do wsparcia humanitarnego - mówi ekspert OSW o podejściu rządu Orbana.