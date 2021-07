"Nienawiść zabija". Apel do Jacka Kurskiego z Gdańska

- Reagujemy na atak telewizji publicznej na Annę Strzałkowską. Apelujemy do TVP by usunęła nagranie tamtego odcinka programu "Alarm!" ze strony internetowej, by nie szerzono nieprawdziwych informacji. Pokazujemy jakie mogą być konsekwencje. Miejsce demonstracji pod muralem Pawła Adamowicza jest nieprzypadkowe. Nienawiść zabija - mówi Jacek Jasionek ze stowarzyszenia Tolerado.