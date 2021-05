Powrót do szkół. Jest już pierwsze zakażenie koronawirusem

Informację o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem od powrotu uczniów do szkół podało w piątek lokalne Radio Poznań.

Poznań. Powrót do nauki zdalnej w jednej z klas

Czarnek: Nic nie jest w stanie zastąpić nauki stacjonarnej

Na prośbę o odniesienie się do zarzutów osób kwestionujących powrót dzieci do szkół, szef resortu powiedział, że "Polska to wolny kraj i każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Naszą opinię potwierdzają nauczyciele, uczniowie i rodzice".