Powrót do szkół. Uczniów czekają szczepienia na COVID-19? Czarnek komentuje

4 maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej. Z kolei już 17 maja na tryb hybrydowy przejdą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Zdaniem Przemysława Czarnka powrót dzieci do szkół był konieczny. - Cieszymy się z powrotu. W tych najmłodszych rocznikach pobyt w szkole jest na wagę złota - powiedział w Polskim Radiu szef MEiN.

Kiedy mogą odbyć się pierwsze szczepienia wśród uczniów? - Zdaniem prof. Horbana wakacje będą tym terminem, w którym dzieci i młodzież będą mogły się szczepić. Nie ma ostatecznych rekomendacji, ale wszystko idzie w takim kierunku - dodał minister edukacji, podkreślając jednocześnie, że nie będą one raczej obowiązkowe. - Wydaje mi się, że nie - stwierdził krótko.

Matura 2021. Andrzej Duda składa życzenia maturzystom

We wtorek oficjalnie rozpoczęła się tegoroczna matura. Uczniowie przystępują do arkusza z języka polskiego. Słowa otuchy młodzieży przekazał prezydent Andrzej Duda.

"Drodzy Maturzyści! Dziś rozpoczynacie egzaminy, których pomyślne zaliczenie uważa się za przepustkę do dorosłego życia. Wraz z Agatą, życzymy Wam przysłowiowego szczęścia w tej ważnej życiowej przeprawie. Niech nie opuszcza Was wiara we własne umiejętności i siły! Powodzenia!" - napisał Andrzej Duda na Twitterze.