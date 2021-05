Matura 2021. Andrzej Duda składa życzenia maturzystom

Matura 2021 rozpoczyna się we wtorek o godzinie 9 - uczniowie zmierzą się z arkuszem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym. Do matur w tym roku przystąpi około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

"Drodzy Maturzyści! Dziś rozpoczynacie egzaminy, których pomyślne zaliczenie uważa się za przepustkę do dorosłego życia. Wraz z Agatą, życzymy Wam przysłowiowego szczęścia w tej ważnej życiowej przeprawie. Niech nie opuszcza Was wiara we własne umiejętności i siły! Powodzenia! "- napisał Andrzej Duda.

Matura 2021. Arkusz z języka polskiego

We wtorek maturzyści mają 170 minut na wypełnienie arkusza z języka polskiego - składa się on z dwóch części. Pierwszy - warty 50 punktów - ma formę testu, drugi - warty 20 punktów - to wypracowanie. Do wyboru będą dwa tematy: rozprawka problemowa w związku z dołączonym do zadania utworem literackim (epickim lub dramatycznym) lub interpretacja zamieszczonego w arkuszu wiersza.